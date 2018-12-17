Экономика
«Роснефть» переведет в Уфу московский офис «Башнефти»
«Роснефть» переведет в Уфу московский офис «Башнефти»ПРАЙМ12:40
"Роснефть" переведет в Уфу сотрудников московского офиса "Башнефти" или предложит уволиться на условиях сокращения персонала с соблюдением Трудового кодекса, в офис "Башнефти" переедут подразделения "Роснефти", сообщил РИА Новости представитель "Роснефти".
ПРАЙМ12:40
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с чего всё началось
«Всех, кто не хочет [переехать в Уфу], сократят», — сказал один из них. Другой собеседник РБК добавил, что московский офис «Башнефти» может быть ликвидирован до середины марта 2019 года. В уфимском офисе «Башнефти» сейчас работают около 160 сотрудников, говорит близкий к «Роснефти» собеседник РБК.РБК10:41
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