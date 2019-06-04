«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»РБК вчера в 13:57

с чего всё началось

«Транснефть» ранее посоветовала «Роснефти» более «тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений» Сечина. Заявления касались слов главы «Роснефти» о замещении европейскими партнерами российской нефти в связи с инцидентом на «Дружбе».

«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

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