«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»РБК 13:57

с чего всё началось

«Транснефть» ранее посоветовала «Роснефти» более «тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений» Сечина. Заявления касались слов главы «Роснефти» о замещении европейскими партнерами российской нефти в связи с инцидентом на «Дружбе».

«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

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Культура Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».

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Политика Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.

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