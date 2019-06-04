Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»РБК 13:57
«Транснефть» ранее посоветовала «Роснефти» более «тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений» Сечина. Заявления касались слов главы «Роснефти» о замещении европейскими партнерами российской нефти в связи с инцидентом на «Дружбе».
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Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Политика
Сенатор: Украина вернёт Крым, если станет частью России
Член Совета Федерации РФ от Крыма заявил в эфире НСН, что Украина вернет Крым только если воссоединится с Россией.
Обновлено в 05:40
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В рейтинге RAEX тройка призеров с прошлого года не изменилась: кроме МГУ, на пьедестале МФТИ (2 место) и МИФИ (3 место).
Обновлено в 08:25
Политика
Столтенберг озвучил Зеленскому условия по вступлению Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с украинском лидером Владимиром Зеленским сформулировал условия по вступлению страны в альянс.
Обновлено в 15:10
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Культура
Мединский объяснил решение прокатчиков вырезать сцены из «Рокетмена»
Министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью «Интерфаксу» рассказал, почему прокатчики вырезали некоторые сцены из фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен».
Обновлено в 14:55
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Толпа учинила беспорядки у МВД в Киеве после убийства полицией ребенка
Украинцы собрались у здания министерства внутренних дел в Киеве с требованием наказать полицейских, застреливших 5-летнего мальчика.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Опубликованы кадры избиения российского дипломата косовским спецназом
Появилось видео нападения косовского спецназа на российского сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове и Метохии, Михаила Краснощекова.
Обновлено в 12:18
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики ударопрочного Galaxy Xcover 4s
Как известно компания Samsung решила возродить линейку защищенных смартфонов и первым из них станет Galaxy Xcover 4s.
Обновлено в 15:09
Политика
Президент Мексики заявил, что не поедет в Японию на саммит G20
Напомним: ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что американская сторона пока не подавала импульсов, которые были бы направлены на подготовку встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите G20 в Японии.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини
Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено в 11:52
Технологии
В Tinder появится выбор сексуальной ориентации
Приложение для знакомств Tinder введет новую опцию — выбор сексуальной ориентации.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США
Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Транспорт
ГИБДД может запретить каршеринг для нарушителей ПДД
В настоящее время Госавтоинспекция рассматривает вопрос создания единой базы, в которую будут заноситься данные злостных нарушителей ПДД, пользующихся каршерингом, передает сообщение начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова «Мойка78».
Обновлено вчера в 22:13
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Экономика
Выручка HeadHunter выросла почти на треть
Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Происшествия
На Васильевском острове загорелся дом Черкасского
На Васильевском острове загорелся исторический дом Черкасского. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 14:54
Здоровье
Росздравнадзор проверил медицинский центр после гибели пациента
Росздравнадзор организовал проверку медицинского центра "Добромед" в Москве по факту смерти пациента.
Обновлено в 10:25
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Обновлено в 15:13
Единоборства
UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби
В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем.
Обновлено в 14:34
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Apple перестала обновлять устаревшие модели iPhone
Apple больше не будет выпускать обновления операционной системы для устаревших моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:02