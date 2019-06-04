Энергетика

«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»РБК 13:57

«Транснефть» ранее посоветовала «Роснефти» более «тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений» Сечина. Заявления касались слов главы «Роснефти» о замещении европейскими партнерами российской нефти в связи с инцидентом на «Дружбе».
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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» выполнять договор, а не дискутировать из-за «Дружбы»

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«Транснефть» компенсировала морем сбои в поставках нефти в ЕС

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РИА Новости11:14

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Ведомости11:33

В «Роснефти» прокомментировали проблему с загрязнением трубопровода «Дружба»

ТАСС13:17

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Эхо Москвы06:30
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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