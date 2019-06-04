«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»РБК 13:57

с чего всё началось

«Транснефть» ранее посоветовала «Роснефти» более «тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений» Сечина. Заявления касались слов главы «Роснефти» о замещении европейскими партнерами российской нефти в связи с инцидентом на «Дружбе».

«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.

Политика Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты» Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.

Политика МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17 МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Певица Ани Лорак уволила всю свою команду Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.

Шоу-бизнес Анна и Сергей Семак снова женятся Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».

Армия и оружие СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Шоу-бизнес Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.

Культура Меньшова станет ведущей нового шоу «Камера. Мотор. Страна» на Первом Юлия Меньшова выразила надежду, что проект получится интересным, ведь советский кинематограф подарил стране немало фильмов, которые популярны и сегодня.

Культура В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz».

Футбол Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".

Политика Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Общество ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.

Политика Зеленский объяснил позицию по «Приватбанку» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать "только государство и граждан" в ситуации с национализированным "Приватбанком", владельцем которого ранее являлся Игорь Коломойский.

Происшествия На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Общество Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.

Политика Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО Важно достичь стандартов Альянса, поэтому НАТО помогает Украине приблизиться к стандартам в проведении реформ, модернизации институтов безопасности, борьбе с коррупцией, отметил генсек.

Общество В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.

Общество Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным согласование городским комитетом по охране памятников (КГИОП) проектной документации по реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца — основного здания Государственного Русского музея, объекта культурного наследия федерального значения.