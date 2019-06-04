Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»РБК 13:57
«Транснефть» ранее посоветовала «Роснефти» более «тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений» Сечина. Заявления касались слов главы «Роснефти» о замещении европейскими партнерами российской нефти в связи с инцидентом на «Дружбе».
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с чего всё началось
«У нас обычная просьба к коллегам в «Транснефти» — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления», — говорится в заявлении «Роснефти», опубликованном на сайте компании.Известия14:22
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МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
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Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
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СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
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У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
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Обновлено в 01:31
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Юлия Меньшова выразила надежду, что проект получится интересным, ведь советский кинематограф подарил стране немало фильмов, которые популярны и сегодня.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
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В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian
Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz».
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Футбол
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Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
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Политика
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
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Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
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Обновлено в 14:58
Общество
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Как выяснило издание Инсайдер, их можно найти на портале "Электронная Москва".
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать "только государство и граждан" в ситуации с национализированным "Приватбанком", владельцем которого ранее являлся Игорь Коломойский.
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Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
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Обновлено в 13:18
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Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО
Важно достичь стандартов Альянса, поэтому НАТО помогает Украине приблизиться к стандартам в проведении реформ, модернизации институтов безопасности, борьбе с коррупцией, отметил генсек.
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В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
Обновлено в 13:54
Общество
Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее
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15 школьников пострадали в ДТП с автобусом в Японии
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Теннис
Фоньини станет 1-м итальянцем в топ-10 рейтинга ATP с 1979 года
Фоньини улучшит позиции в обновленном рейтинге ATP. Он будет располагаться на десятом месте.
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Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»
Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
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