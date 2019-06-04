Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»РБК вчера в 13:57
«Транснефть» ранее посоветовала «Роснефти» более «тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений» Сечина. Заявления касались слов главы «Роснефти» о замещении европейскими партнерами российской нефти в связи с инцидентом на «Дружбе».
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с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ruвчера в 13:51
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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» выполнять договор, а не дискутировать из-за «Дружбы»
Коммерсантъвчера в 14:25
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