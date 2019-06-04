«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»РБК вчера в 13:57

с чего всё началось

«Транснефть» ранее посоветовала «Роснефти» более «тщательно и объективно готовить информацию для публичных выступлений» Сечина. Заявления касались слов главы «Роснефти» о замещении европейскими партнерами российской нефти в связи с инцидентом на «Дружбе».

«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

Политика Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов «Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Единоборства Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Происшествия В Бийске две девушки заставили школьницу пить из лужи Выясняются обстоятельства инцидента, а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении девушки.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".

Авто В Сети опубликовали крутые рендеры легендарного УАЗ-469 Дизайнер в своём проекте использовал основные стилистические решения версии УАЗ-469.

Наука Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.

Политика Трамп пообещал Великобритании «феноменальную сделку» после Brexit Президент США Дональд Трамп пообещал заключить «феноменальное» торговое соглашение с Великобританией после Brexit, 4 июня передает агентство Reuters.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.

Армия и оружие ВКС РФ провели испытание новой ракеты для ПРО Владимир Сергиенко, служащий заместителем командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических Сил Российской Федерации, отрапортовал об успешно проведенных испытаниях новейшей ракеты для систем ПРО.

Происшествия В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.

Авто Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad Компания Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad.

Происшествия Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Футбол Сборная Мали обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ-2019 Молодежная сборная Мали до 20 лет по футболу обыграла сверстников из Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, сообщает "Советский спорт".

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Космос Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.