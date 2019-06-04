Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»РИА Новости 11:14
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором обратилась к компании «Транснефть» с просьбой исполнять условия договора на транспортировку продукции и доставить потребителям «нефть надлежащего качества».Lenta.ru13:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено в 15:37
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Политика
Бойко может возглавить объединенную оппозицию на юго-востоке Украины
Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партиях, единый список может возглавить Юрий Бойко, поскольку почти 12% голосов по итогам президентских выборов делают его фактически безальтернативным номером один среди оппозиционеров.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
США заявили о перехвате американского самолёта российским Су-35
Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолёт.
Обновлено в 22:47
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Авто
Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне
Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.
Обновлено в 00:14
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено в 21:51
Футбол
Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто
Обновлено в 21:53
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено в 22:37
Армия и оружие
В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35
Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.
Обновлено в 19:03
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено в 22:36
Авто
Новый электромобиль Honda e появится на фестивале скорости в Гудвуде
Honda подтвердила, что ее новый электрический автомобиль Honda e впервые выйдет в свет в Великобритании на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено в 11:56
Здоровье
Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Сироты в Хабаровске завершили голодовку
Голодовку у здания правительства сироты объявили 3 июня.
Обновлено в 19:21
Общество
«И зачем мне оставаться в этом городе?»: кузбасские студенты-медики шокированы ценами на обучение
Кемеровские студенты вузов оказались шокированы новыми ценам на обучение в ординатуре в 2019—2020 годах.
Обновлено в 13:05
Общество
Возможность отказа от пластиковых пакетов рассматривает 85% россиян
Четверть опрошенных эксплуатирует пакеты повторно.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голосе»
Напомним, изначально победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, была аннулирована после пересмотра итогов голосования, в котором выявили признаки мошенничества.
Обновлено в 15:53
Футбол
«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено
Обновлено в 12:30
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 15:02
Гаджеты
Названа стоимость телевизоров-картин от Samsung в России
Телевизоры-картины The Frame от компании Samsung в ближайшее время появятся в продаже в России.
Обновлено в 22:57
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC новый контракт
Российский чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт.
Обновлено в 21:31
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Ребенку с редкой патологией помогут после прямой линии главы Сахалинской области
Женщина написала, что у ее ребенка редкая сосудистая патология, лечение готовы провести в клинике Германии, но на это требуется много денег.
Обновлено в 22:33
Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»
Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 10:56