Энергетика
«Роснефть» отчиталась об увеличении добычи нефти и газаИзвестия вчера в 12:56
За 3 месяца 2019 года Роснефть добыла 57,6 млн т жидких углеводородов (4,74 млн барр. в сутки), превысив среднесуточный объем производства год к году на 3,9%. Добыча газа в I квартале составила 17,12 млрд куб. м. увеличившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Обновлено вчера в 16:20
Политика
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Наука
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Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
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Обновлено в 02:20
Экономика
Игристое вино из Бельгии признали лучшим в мире на конкурсе в Брюсселе
Игристое марки Chant d'Eole, производимое в бельгийской провинции Эно, признано лучшим в мире на престижном международном винодельческом конкурсе Брюсселя, сообщила телерадиокомпания RTBF.
Обновлено в 03:58
Общество
Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока
В черный список эксперты отправили продукцию марок «Честное молоко» и «36 копеек», где были обнаружены растительные жиры (холестерин и фитостерины).
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Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Политика
Ушел из жизни вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
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Здоровье
В Омской области зарегистрирован случай заболевания корью
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, на территории Омской области зарегистрирован первый за несколько лет случай заболевания корью.
Обновлено в 03:33
Политика
США запретили Европе разрабатывать оружие
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
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Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
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Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
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Полицейский выстрелил в ногу мужчине, который угрожал сотрудникам правоохранительным органов ножом, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Обновлено вчера в 12:29
Кино
Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает AP со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено вчера в 11:29
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Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Наступление на Донбасс: украинский генерал предостерег от «кровавой бойни»
Вооруженные силы Украины могут за довольно короткий временной промежуток дойти вплоть до границы с Россией в Донбассе, однако сразу после этого начнется настоящая кровавая война.
Обновлено в 04:01
Экономика
Регионы РФ тормозят процесс подготовки к программе модернизации ЖКХ
Как сообщалось, в апреле вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил Минстрою создать отдельную подпрограмму модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой достиг более 60%.
Обновлено в 04:53
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Возбуждено уголовное дело о вандализме из-за оскорбительной надписи о Путине на здании МВД по Ярославской области
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