Энергетика
«Роснефть» отчиталась о возросшей годовой прибылиНТВ вчера в 09:29
Чистая годовая прибыль «Роснефти» за 2018 год составила 549 миллиардов рублей. Судя по документам финансовой отчетности, она выросла в 2,5 раза.
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Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд
Обновлено в 05:58
Общество
Десятки поклонников пришли проститься с Децлом
Прощание с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким), скончавшимся на 36-м году жизни после концерта в Ижевске, началось в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента РФ.
Обновлено в 03:22
Авто
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
О доработках шасси (семейство построено на модульной платформе MQB) не сообщается, но известно, что Volkswagen Passat снабдили набором более умных водительских ассистентов.
Обновлено в 02:26
Авто
Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
На космодроме Плесецк прошел пуск баллистической ракеты «Ярс»
На космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:47
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в петербургском мюзикле
Актер сам захотел играть Воланда. Постановка будет необычной интерпретацией романа.
Обновлено вчера в 14:31
Авто
В BMW рассказали о зимних испытаниях электрического кроссовера iNext
Представители компании BMW опубликовали в Сети снимки закамуфлированной тестовой версии электрического кроссовера, который носит название iNext.
Обновлено в 02:10
Интернет
Facebook Messenger разрешил удалять сообщения
Приложение-мессенджер от социальной сети Facebook позволит удалять свои сообщения.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
ТЦ «Европейский» в Москве проверят после сообщения с угрозой взрыва
Специалисты приступили к проверке торгового центра "Европейский" в Москве после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:33
Хоккей
Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Обновлено в 04:05
Происшествия
СК опросил дочь Башмета по делу о пожаре в доме на Никитском бульваре
Следователи СК опросили дочь дирижера Юрия Башмета Ксению в рамках уголовного дела о гибели восьми человек при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в Москве.
Обновлено в 02:19
Политика
Македония подписала протокол о вступлении в НАТО
Македония подписала протокол о вступлении страны в НАТО.
Обновлено в 05:47
Происшествия
СК объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых
Двух топ-менеджеров газовых предприятий объявилив розыск по делу Арашуковых о хищении газа на 30 миллиардов рублей, сообщил СК.
Обновлено в 03:41
Кино
«Яндекс» решил заняться производством сериалов
Компания «Яндекс» расширяет профиль своей деятельности. В ближайшем будущем она намерена заняться производством сериалов.
Обновлено в 00:13
Авто
Fiat Chrysler отзывает 882 тысячи автомобилей по всему миру
Обновлено в 01:31
Происшествия
Подмосковных гаишников обвинили в незаконной выдаче прав 167 водителям
«До настоящего времени осуществляется выемка большого объема документов, послуживших основанием выдачи водительских удостоверений гражданам», — указали в пресс-службе.
Обновлено в 05:37
Общество
В Роскачестве объяснили, как выбрать утюг
Обновлено в 00:00
Политика
Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма
Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону РФ
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем
Сход вагонов с углем произошел утром в среду на участке железной дороги в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 18:36
Технологии
Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» перешел на работу в Сбербанк
Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Лидер орловской общины иеговистов приговорен к шести годам колонии
Железнодорожный райсуд Орла приговорил к шести годам колонии общего режима гражданина Дании Денниса Кристенсена, лидера местной общины запрещенных в России «Свидетелей Иеговы», сообщили «Орловские новости».
Обновлено в 05:01
Космос
Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Общество
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Наука
Новый вид динозавров с шипами на спине нашли в Аргентине
Останки динозавра, принадлежащего к ранее неизвестному виду, обнаружили палеонтологи в географическом регионе Патагония на территории современной Аргентины.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Обыски проводятся в доме псковского журналиста Светланы Прокопьевой
В квартиру к журналисту Светлане Прокопьевой, бывшему главному редактору "Псковской губернии", пришли с обысками: как сообщили "Псковской губернии" источники, знакомые с ситуацией, в отношении неё пытаются завести уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Обновлено в 04:25
Общество
Московскую мэрию просят отказаться от реагентов
Местные депутаты подали заявление в суд на департамент ЖКХ Столичные муниципальные депутаты Юлия Галямина, Константин Янкаускас и Илья Яшин подали в Тверской районный суд заявление, в котором просят обязать департамент ЖКХ отказаться от использования химических противогололедных реагентов (ПГР).
Обновлено в 03:00
Культура
Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдёт без ведущего
Обновлено вчера в 15:33
Авто
Названы 10 претендентов на титул лучшего автомобиля в мире
Обновлено вчера в 12:02