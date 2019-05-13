Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I кварталеГазета.Ru вчера в 11:39
Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
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Обновлено вчера в 21:27
Политика
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8 августа 2018 года Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР принял решение ввести с 23 августа того же года дополнительные пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.
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ИА "Ореанда-Новости" Стало известно, что 7 мая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в московском центре акушерства и гинекологии имени В.И. Кулакова.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча
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Обновлено вчера в 16:00
Экология
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В Долине гейзеров на Камчатке приостановлено проведение плановых туристических экскурсий, поскольку отдыхающие и шум вертолетов могут помешать брачному периоду медведей, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
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Футбол
Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона
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