Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I кварталеГазета.Ru вчера в 11:39
Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
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