Энергетика

«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I кварталеГазета.Ru вчера в 11:39

Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
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Операционные результаты «ЛУКОЙЛа» позволяют ожидать неплохой финотчетности

Finam.Ru04:00

«Лукойл» увеличил добычу нефти в I квартале на 1,2%

Rambler News Serviceвчера в 10:49

«Роснефть» добыла 71,7 миллиона тонн углеводородов в I квартале 2019 года

Lenta.ruвчера в 12:17

«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале

Газета.Ruвчера в 11:39

ЛУКОЙЛ нарастил добычу нефти и газа за счет проектов в Узбекистане

РБКвчера в 11:32

ЛУКОЙЛ нарастил добычу нефти на 1,5% в январе–марте

News.ruвчера в 11:08

«Роснефть» отчиталась об увеличении добычи нефти и газа

Известиявчера в 12:56
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Происшествия

Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд

Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. Группа компаний "ТНС Энерго" — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России.
Обновлено в 07:14
Спорт

Боец ММА опроверг информацию о конфликте с жителями Екатеринбурга

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков прокомментировал информацию о том, что бойцы академии единоборств «Русской медной компании» (РМК) во время стихийной акции протеста грубо выталкивали людей из сквера у Театра драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В селе Дедилово под Тулой образовалась яма глубиной в пять этажей

В селе Дедилово Тульской области возле частного дома провалился грунт. Образовалась огромная яма глубиной 15 метров.
Обновлено в 00:23
Политика

Верховная рада отказалась отменить закон о языке

Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Звезда «Мажора» уснул в машине соседки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Политика

Националисты и сторонники Порошенко подрались у здания КС Украины

Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока

Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой

В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в РФ

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России: исследование проведено на основе заявлений клиентов.
Обновлено в 02:04
Хоккей

Василевский побил рекорд Бобровского по шатаутам

Шатаут во время матча стал для вратаря российской сборной Андрея Василевского пятым в 13 матчах в составе команды.
Обновлено в 06:57
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

Обновлено в 06:37
Интернет

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружили уязвимость, позволяющую хакерам устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение через функцию звонков.
Обновлено в 06:41
Транспорт

Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах

Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Политика

Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой

«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Религия

РПЦ: противники храма в Екатеринбурге пытаются расколоть общество

Обновлено в 06:12
Футбол

Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Политика

У МВД Украины начались столкновения протестующих и полиции

Днём 14 мая у здания МВД Украины в Киеве произошли столкновения протестующих с полицией.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы

По данным регионального Следкома, мужчина чистил выгребную яму в своём домовладении. Из-за нехватки кислорода он потерял сознание.
Обновлено в 06:44
Политика

Песков рассказал о рисках торговой войны США и Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал торговые войны США и КНР, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:32
Общество

В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Здоровье

Ученые назвали боль в пояснице симптомом трех опасных заболеваний

Специалист отметил, что многие борются с болью в пояснице с помощью обезболивающих препаратов или уколов, но, избавляясь от симптомов, забывают, что они могут быть признаками серьезных заболеваний.
Обновлено в 05:07
Общество

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

Обновлено в 06:09
Кино

BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Авто

Компания Citroen показала концепт электромобиля на выставке во Франции

Производственный концерн Citroen представит концептуальную модель инновационного электромобиля на выставку VivaTech, которая начнется 16 мая во Франции.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Адвокат Мамаева: падение Бобковой не повлияет на исход апелляции

Обновлено в 05:40
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше

Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Заболевшие раком от гербицида Roundup супруги отсудили у Bayer $2 млрд

Истцы утверждают, что использование средства от сорняков Roundup, производимого компанией Monsanto, которая входит в Bayer, стало причиной возникновения у них рака крови.
Обновлено в 06:02
Гаджеты

Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук.
Обновлено в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
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