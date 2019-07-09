Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»РБК 07:14
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
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