Энергетика
«Роснефть» снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами «Транснефти»Интерфакс 08:00
"Роснефти" пришлось снизить добычу на "Юганскнефтегазе" в начале июля из-за сокращения приема нефти в систему нефтепроводов "Транснефти". Об этом сообщил представитель "Роснефти". По его словам, трубопроводы сейчас "забиты большими объемами суррогатной нефти".
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