Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»РБК 07:14
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Позиция «Роснефти» по локализации последствий загрязнения сырья в «Дружбе» и «способствование распространению слухов о повторных загрязнениях» формируют негативные представления о российской нефти на международном рынке, говорится в заявлении «Транснефти», опубликованном 8 июля на сайте компании.Forbesвчера в 15:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика
Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
Обновлено вчера в 17:29
Общество
В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 04:28
Политика
Президент Грузии обратилась к властям России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».
Обновлено в 08:09
Политика
Помощника полпреда президента обвиняют в передаче данных Польше
Как пишет Znak.com со ссылкой на два информированных источника, дело госизмене на помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева завели из-за передачи Польше информации с заседаний Совета безопасности.
Обновлено в 07:34
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51
Политика
Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку
Глава Министерства здравоохранения Республики Крым Александр ГОЛЕНКО, который занимал эту должность с 2015 года, уходит в отставку.
Обновлено в 04:45
Наука
Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев
За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
Общество
Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга
В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже
Несколько лет длился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. В итоге все шестеро детей остались с матерью.
Обновлено вчера в 06:28
ЖКХ
Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп
Обновлено в 06:36
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 03:37
Футбол
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура
Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Политика
Eurasianet (США): непристойная антипутинская тирада телеведущего вызвала раздражение как грузин, так и россиян (EurasiaNet)
Пространная и непристойная тирада ведущего грузинского ток-шоу в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире произвела настоящую сенсацию в стране и вызвала опасения по поводу ответных действий со стороны Москвы, а также грузинского правительства.
Обновлено в 03:13
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Космос
Космическая компания Ричарда Брэнсона выйдет на биржу
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
Обновлено в 07:27
Общество
Сбербанк назвал страны, в которых опасно пользоваться банкоматами
Россиянам стоит осторожно пользоваться банкоматами за границей. Уберечь деньги поможет соблюдение простых правил.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Nissan представил модернизированный пикап Navara
Компания Nissan представила модернизированный пикап Navara, который получил технические доработки.
Обновлено в 07:10
Технологии
Мобильное приложение ЦБ теперь может определять поддельные купюры
Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах 1 000 и 5 000 рублей последней модификации (2010 года) и банкноте 2 000 рублей.
Обновлено в 07:24
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками
В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка
"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:48
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08