Энергетика

«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»РБК 07:14

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
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Позиция «Роснефти» по локализации последствий загрязнения сырья в «Дружбе» и «способствование распространению слухов о повторных загрязнениях» формируют негативные представления о российской нефти на международном рынке, говорится
 в заявлении «Транснефти», опубликованном 8 июля на сайте компании.
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