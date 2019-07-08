с чего всё началось

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».

Общество В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.

Политика Президент Грузии обратилась к властям России Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».

Политика Помощника полпреда президента обвиняют в передаче данных Польше Как пишет Znak.com со ссылкой на два информированных источника, дело госизмене на помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева завели из-за передачи Польше информации с заседаний Совета безопасности.

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Общество Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.

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Футбол Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.

Политика Eurasianet (США): непристойная антипутинская тирада телеведущего вызвала раздражение как грузин, так и россиян (EurasiaNet) Пространная и непристойная тирада ведущего грузинского ток-шоу в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире произвела настоящую сенсацию в стране и вызвала опасения по поводу ответных действий со стороны Москвы, а также грузинского правительства.

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Технологии Мобильное приложение ЦБ теперь может определять поддельные купюры Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах 1 000 и 5 000 рублей последней модификации (2010 года) и банкноте 2 000 рублей.

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Происшествия В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка "По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.