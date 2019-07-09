Энергетика
«Роснефть» пожаловалась на «Транснефть»Эхо Москвы вчера в 10:31
Нефтяная компания утверждает, что ей пришлось ограничить добычу из-за проблем с приемом сырья в магистральные трубопроводы. Как говорят в "Роснефти", значительные ограничения коснулись, в частности, "Юганскнефтегаза".
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Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Происшествия
На Красной площади задержали митингующих крымских татар
В Москве на Красную площадь вышли более 10 крымскотатарских активистов, которые держали в руках плакаты против преследования фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 06:38
Космос
Акции Virgin Galactic Брэнсона появятся на бирже без IPO
Virigin Galactic Ричарда Брэнсона выйдет на биржу, став первой компанией в сфере космического туризма, чьи акции смогут купить все желающие.
Обновлено в 03:52
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Политика
Судьбу Татьяны Давыденко решит сессия Заксобрания Красноярского края
Завтра сессия ЗС решит судьбу руководителя Счетной палаты.
Обновлено в 04:33
Общество
Роспотребнадзор нашел в детских лагерях 28 т небезопасных продуктов
С июня 2019 года Роспотребнадзор снял с реализации больше 28,5 т несоответствующих требованиям продуктов в детских лагерях.
Обновлено в 05:33
Экономика
«Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году
Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов сократился в РФ за период с января по май 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:39
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport
Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.
Обновлено в 04:34
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Экс-начальника кузбасского ГУФСИН осудили за взятку
Обновлено в 06:16
Транспорт
Прервано движение на Бутовской линии московского метро
Движение поездов по наземному участку Бутовской линии Московского метрополитена в среду днем временно прекратилось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено в 06:56
Здоровье
МЧС рассказало, как спастись при укусе змеи
После укуса ядовитой змеи могут возникнуть рвота, головокружение, скачки давления, судороги и другие симптомы отравления.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Барселоне» придется заплатить за Гризманна больше 120 млн евро
Изначально сообщалось, что каталонцы заплатят за француза 120 миллионов евро - это та сумма, которая прописана в контракте игрока с «Атлетико» в качестве отступных.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Полностью голая Светлана Лобода сделала стойку на голове
Голая Светлана Лобода сделала стойку на голове на пирсе около живописного водоема.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57