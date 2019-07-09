Энергетика

«Роснефть» пожаловалась на «Транснефть»Эхо Москвы вчера в 10:31

Нефтяная компания утверждает, что ей пришлось ограничить добычу из-за проблем с приемом сырья в магистральные трубопроводы. Как говорят в "Роснефти", значительные ограничения коснулись, в частности, "Юганскнефтегаза".
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