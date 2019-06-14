«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за СечинымИнтерфакс 10:04

с чего всё началось

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041» В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.

Общество Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.

Политика В МИД РФ прокомментировали атаки на танкеры в Оманском заливе Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous.

Авто Компания Toyota анонсировала появление новых функций безопасности Компания Toyota начнет устанавливать с 2020 года в свои автомобили новую функцию безопасности, которая поможет забывчивым водителям, если те забыли выключить двигатель.

Театры На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Финансы ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.

Игры CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5» Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом» Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.

Авто АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль 14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.

Общество Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.

Экономика Глава «Восточного» признал критической ситуацию с капиталом банка Исполняющий обязанности председателя правления банка «Восточный» Александр Нестеренко в письме совету директоров банка (есть у Forbes, в Baring Vostok подтвердили содержание письма) заявил, что уровень достаточности капитала банка оценивается как критически низкий.

Происшествия На Кубани нашли труп участкового в пункте полиции Труп участкового с огнестрельным ранением обнаружен на пункте полиции станицы Каневской, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Политика Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.

Общество Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".

Авто В России разлюбили седаны и хэтчбеки По словам автоэкспертов, за последние 12 лет количество жителей РФ, при покупке авто сделавших выбор в пользу седанов, сократилось без малого в полтора раза – с 47 процентов до 30.

Политика Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.

Экономика У чиновников изымут незадекларированные доходы Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.