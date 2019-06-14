Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за СечинымИнтерфакс 10:04
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
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«Опубликованная «агентством» информация содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб, со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях не только в отношении Главного исполнительного директора Компании «Роснефть» Игоря Сечина, но и членов его семьи и даже их окружения, что является вмешательством как в служебную деятельность компании, так и в частную жизнь, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией Российской Федерации», – говорится 14 июня в сообщении на сайте «Роснефти».Фонтанка.Ру08:11
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