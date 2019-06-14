Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за СечинымИнтерфакс 10:04

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
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«Опубликованная «агентством» информация содержит явные признаки тотальной слежки с использованием технологий специальных служб, со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях не только в отношении Главного исполнительного директора Компании «Роснефть» Игоря Сечина, но и членов его семьи и даже их окружения, что является вмешательством как в служебную деятельность компании, так и в частную жизнь, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией Российской Федерации», – говорится 14 июня в сообщении на сайте
 «Роснефти».
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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