«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за СечинымИнтерфакс 10:04

с чего всё началось

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Политика Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю, об этом сообщают РИА Новости.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.

Футбол Бразилия – Боливия. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Тите Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Бразилии – 99% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 0% ставок, а на победу Боливии принят 1% ставок.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Общество Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации Роскомнадзор начал анализ контента в приложении TikTok на наличие запрещенной информации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.

Спорт Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.

Авто Россияне стали реже покупать седаны и хэтчбеки Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).

Политика Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).

Футбол Суарес рассказал, что они с Месси поддержали Неймара Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что его бывший партнер по каталонскому клубу Неймар нуждается в поддержке.

Общество На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.

Финансы Сбербанк устранил проблему подмены номеров мошенниками Сбербанк оказался в их числе и смог полностью решить проблему подмены своих номеров.

Политика Климкин опроверг данные о возможном назначении послом Украины в США Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах передало, что Климкин может быть назначен послом Украины в США после отставки с должности главы МИД.

Политика Почти три четверти россиян доверяют Путину Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.

Общество Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Авто 5 лучших авто для семьи с детьми 2019 К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.