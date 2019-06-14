«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за СечинымИнтерфакс 10:04

с чего всё началось

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Политика Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Футбол Дзюба рассказал, кто должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018 Нападающий сборной России Артем Дзюба вспомнил о том, как бил пенальти Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Политика Могерини заявила об успешном сдерживании России Ранее в июне Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции, направленные на Россию в связи с присоединением Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года.

Авто Subaru анонсировала в РФ кроссовер Subaru XV Tokyo Японская компания анонсировала старт продаж в нашей стране особой версии паркетника Subaru XV, которая получила название Tokyo и расширенный список оборудования.

Общество Умерла старейшая жительница Британии В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.

Происшествия На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Политика Минкульт Украины исключил Федора Добронравова из «черного списка» В обновленном перечне отсутствует звезда «Сватов» Федор Добронравов. Напомним, конфликт актера с Украиной начался в 2017 году.

Спорт Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.

Политика Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Кино Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов» Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.

Авто Ателье Gemballa планирует выпустить свой суперкар Немецкое тюнинг-ателье Gemballa, специализирующееся на доработках автомобилей Porsche, решило выпустить собственный суперкар.

Интернет В Москве произошел массовый сбой геолокации В пресс-службе геосервисов «Яндекса» позднее сообщили «Ленте.ру», что такие ошибки наиболее вероятно связаны со сбоями GPS, и происходят вне инфраструктуры интернет-сервисов, в том числе и их «Навигатора».

Происшествия Кьюбу Гудинга-младшего арестовали по обвинению в домогательстве Голливудского актера Кьюба Гудинга-младшего арестовали в четверг, 13 июня, по обвинению в том, что он приставал к женщине в баре Нью-Йорка.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Футбол Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита» Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.

Происшествия Российские селяне устроили народный сход из-за «войны» с цыганами Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли на собрание для обсуждения конфликта с цыганами, сообщает агентство «ПензаИнформ».

Общество НИУ ВШЭ опровергла политический мотив в увольнении сотрудников ИА "Ореанда-Новости" Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" отрицает политические мотивы в увольнении собственных сотрудников.

Политика На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.

Транспорт Росавтодор: Скоростной режим пока увеличен не будет Разрабатываемый ГОСТ об увеличении до 130 км в час скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс носит рекомендательный характер и пока введен не будет.

Технологии Всероссийская перепись населения пройдет на планшетах с ОС «Аврора» Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС "Аврора", — сказал Осеевский.