«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за СечинымИнтерфакс 10:04

с чего всё началось

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Футбол Женской сборной Англии хватило одного гола для победы над Аргентиной Во втором туре группового этапа женского чемпионата мира сборная Англии встречалась с Аргентиной.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.

Происшествия Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Политика Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Армия и оружие Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор» Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".

Интернет ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.

Экономика Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).

Энергетика «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

Армия и оружие В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Футбол «Ювентус» договорился с «Челси» о компенсации за тренера Сарри Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи договорился с руководством лондонского "Челси" об условиях компенсации за тренера Маурицио Сарри.

Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Финансы ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.

Политика Представители Демпартии Молдавии покинули страну Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.