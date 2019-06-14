«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей СечинаКоммерсантъ 08:08

с чего всё началось

«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина

Технологии Look At Media проведет ребрендинг Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.

Здоровье Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендует не злоупотреблять свежей клубникой из-за риска возникновения аллергии, передает Агентство "Москва".

Космос «Хаббл» сфотографировал аналог первых галактик во Вселенной Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» получили изображение карликовой галактики ESO 495-21, в которой наблюдается вспышка звездообразования - по ряду параметров она подобна первым галактикам во Вселенной.

Политика Путин предложил Китаю и Монголии стабильные поставки электричества О готовности обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии заявил президент России Владимир Путин.

Экономика ЦБ понизил свой прогноз роста ВВП в 2019 году до 1-1,5% "С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году - I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов", - отмечают в ЦБ.

Политика Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.

Происшествия Торговый центр «Мега Дыбенко» закрыли из-за обрушения пола На месте происшествия работают эксперты. Торговый центр "Мега Дыбенко" не будет работать в пятницу, 14 июня.

Общество В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем В Московском государственном строительном университете (МГСУ) опровергли информацию СМИ о выселении из общежития студенческой семьи с новорожденным ребенком.

Баскетбол «Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА "Рэпторз" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Клуб впервые в своей истории выиграл турнир.

Общество Трое астраханских выпускников завалили ЕГЭ по математике из-за ручек Оказалось, в такую ситуацию попали срази три выпускника, которые заполняли бланки ответов не так, как предписано в регламенте, из-за этого работы были некорректно отсканированы.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Политика Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.

Общество Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи "Жить здорово" о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей.

Гаджеты В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки Владельцы устройств Huawei начали жаловаться на то, что на экранах блокировки смартфонов появилась реклама.

Политика Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Происшествия Неизвестные напали на офис «Оппозиционной платформы» в Кривом Роге В партии решили, что таким образом была предпринята попытка "парализовать партийный офис и помешать работе партийной организации в городе".

Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Политика Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова 11 июня Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить двух высокопоставленных сотрудников полиции, ответственных за необоснованное преследование журналиста.

Армия и оружие Министр обороны Румынии «раскрыл» военные планы России в Черном море Россия занимает агрессивную позицию в Черном море, заявил министр национальной обороны Румынии Габриел Леш на международной конференции «Форум безопасности на Черном море и на Балканах» в Мамае.