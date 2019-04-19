Экономика
«Роснефть» попросит «пресечь деятельность» Reuters в РоссииРБК 08:52
Нефтяная компания заявила, что это агентство занимается «информационными диверсиями» против «Роснефти». «Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — заявили в «Роснефти».
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Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
Обновлено в 07:19
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Происшествия
Врачи дали положительный прогноз в лечении Дмитрия Быкова
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии сообщало, что уфимские медики диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга.
Обновлено в 08:57
Политика
Порошенко вышел к сторонникам на майдане
Обновлено в 09:00
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Хоккей
«Трактор» объявил о назначении Скудры главным тренером
«Трактор» официально объявил о назначении Петериса Скудры новым главным тренером. Об этом сообщил директор клуба Борис Видгоф.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В центре Москвы полицейский открыл стрельбу
Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика
Суд принял еще одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского
Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году «ПриватБанка», бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.
Обновлено в 09:16
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Бузова прогулялась по Москве в прозрачном пеньюаре
Бузова снялась в прозрачном пеньюаре в перьях, лифчике и утягивающих шортах кислотного цвета.
Обновлено в 08:15
Политика
ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко дату парламентских выборов
Изначально выборы в палату представителей нацсобрания должны были состояться в 2020 году.
Обновлено в 08:58
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Политика
Опубликован отредактированный доклад Мюллера
Американское министерство юстиции опубликовало на своем сайте отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому вмешательству».
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Жена Зеленского рассказала о недостатках супруга
Обновлено в 07:34
Технологии
Instagram может скрыть количество лайков под постом
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца
Заявлено, что состав покрытия палубы имеет двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.
Обновлено в 00:29
Культура
Норкин прервал молчание и высказался о своем самочувствии
Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Совершено нападение на начальника управления ФАС Илью Гришина
В Москве совершено нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа ФАС Илью Гришина, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 06:09
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Общество
Синоптики пообещали Москве потепление до +25
В Москве температура на следующей неделе может подняться до 25 градусов тепла.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов
В 2006 году канал Sky News признал ее молодой журналисткой года, а в 2016-м Forbes включил ее в список заметных персон в СМИ в возрасте до 30 лет.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Минобороны Франции заявило о росте экспорта оружия в 2018 году на 30%
Стоимость экспорта французских вооружений выросла в 2018 году до €9 млрд, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции Radio Classique.
Обновлено в 02:45