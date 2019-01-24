«Роснефть» нарастила производство моторных топлив на 2% в 2018 годуFinam.Ru вчера в 05:34

Нефтеперерабатывающие заводы НК "Роснефть" по итогам 2018 года нарастили объем производства автомобильных топлив на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 39,1 млн тонн. Об этом сообщается на сайте компании. В состав нефтеперерабатывающего комплекса "Роснефти" входит 13 НПЗ.

«Роснефть» нарастила производство моторных топлив на 2% в 2018 году

Экономика Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Еврокапитал-Альянс» Решением Банка России утром 25 января отозвана лицензия у ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», занимавшего 322-е место в банковской системе страны.

Энергетика Энергетика Попытка переворота в Венесуэле не отразилась на стоимости нефти Нефть марки WTI торгуется по $52,36 (снижение на 0,5%).

Экономика Экономика Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 150 рублей в месяц Средняя стоимость страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) составит около 150 рублей в месяц.

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, сообщается в пресс-релизе финансового регулятора.

Экономика Экономика Банк России запустит систему быстрых платежей 28 января Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.

Энергетика Энергетика «Газпром» направит в 2019 году 53 млрд рублей на «Северный поток-2» ПАО "Газпром" в 2019 году направит на реализацию проекта "Северный поток-2" 53,17 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Энергетика Энергетика Норвежская Equinor приобрела треть дочерней компании «Роснефти» Норвежская Equinor (бывшая Statoil) приобрела 33,33% дочерней компании «Роснефти» — «Севкомнефтегаз», следует из материалов «Роснефти».

Экономика Экономика У 10% россиян выросла зарплата в 2018 году В 2018 году зарплату подняли 10% работающим россиянам, сообщает «РИА новости» со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир».

Экономика Экономика Эксперты спрогнозировали рост стоимости молока на 5–15% В первой половине 2019 года натуральное молоко подорожает на 5–15%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Экономика Экономика Сбербанк скоро запустит проект по распознаванию клиентов по лицу Сбербанк в ближайшее время запустит в нескольких своих офисах пилотный проект по распознаванию клиентов по лицу, заявил «РИА Новости» зампред банка Станислав Кузнецов в кулуарах экономического форума в Давосе.

Энергетика Энергетика «Роснефть» получит на 20 лет терминал для нефтепродуктов в Ливане

Экономика Экономика Около 30% проектов на рынке жилья могут лишиться финансирования Около 30% проектов по строительству жилья не получат финансирования после изменения законодательства 1 июля текущего года, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев на заседании комитета по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Экономика Экономика Расходы на науку должны составлять не менее 2% от ВВП, заявил Котюков Расходы на науку в России должны возрасти вдвое - до уровня минимум 2% от ВВП, заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в пятницу на встрече со студентами и молодыми учеными в Новосибирском госуниверситете (НГУ).

Экономика Экономика Stockmann закрыл сделку по продаже петербургского ТЦ «Невский центр» Финский ритейлер Stockmann закрыл сделку по продаже своего последнего российского актива – петербургского торгового центра "Невский центр".