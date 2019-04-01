Экономика
«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефтиИзвестия вчера в 08:09
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
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В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объёме будет работать на решение поставленной вами задачи: достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути.
с чего всё началось
1 апреля глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о создании на севере страны арктического кластера месторождений с добычей в 100 млн т нефти к 2030 году.РБКвчера в 10:21
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«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера
Rambler News Serviceвчера в 07:37
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