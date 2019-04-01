«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефтиИзвестия 08:09

с чего всё началось

В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объёме будет работать на решение поставленной вами задачи – достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

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Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

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