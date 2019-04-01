Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в АрктикеBFM.ru 12:10

с чего всё началось

«Роснефть» к 2030 году намерена добывать в Арктике 100 млн тонн нефти. Об этом глава корпорации Игорь Сечин заявил на встрече с Владимиром Путиным. По словам Сечина, «Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера для обеспечения загрузки Северного морского пути.

Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике

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