Экономика

Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в АрктикеBFM.ru 12:10

«Роснефть» к 2030 году намерена добывать в Арктике 100 млн тонн нефти. Об этом глава корпорации Игорь Сечин заявил на встрече с Владимиром Путиным. По словам Сечина, «Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера для обеспечения загрузки Северного морского пути.
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с чего всё началось
В начале рабочей недели президент Владимир Путин провел встречу
 с главой «Роснефти» Игорем Сечиным — обсуждались как итоги работы компании в 2018 году, так и перспективы развития, причем в первую очередь связанные с судостроением, наращиванием грузопотока на Северном морском пути и с освоением Арктики в целом.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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