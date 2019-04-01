«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефтиИзвестия 08:09

с чего всё началось

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Общество Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.

Политика Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.

Энергетика Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство запросило у Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы.

Политика Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.

Хоккей СКА и ЦСКА назвали составы на третий матч финальной серии Запада Петербургский СКА и московский ЦСКА определились с составами на третий матч финальной серии Запада.

Общество Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.

Происшествия В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант» Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Происшествия В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Авто Lamborghini отозвала претензии к Aurus Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.

Общество Петросян не стал любимым юмористом россиян Самым популярным юмористом в России стал покойный Михаил Задорнов - ему отдали 21% голосов. Евгений Петросян уступил Задорнову на процент.

Общество В Грузии запретили производить и продавать пластиковые пакеты С 1 апреля в Грузии вступил в силу запрет на импорт, производство и продажу пластиковых пакетов.

Автоспорт Квят проведет тестирование шин «Пирелли» в Бахрейне Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят отработает 2 и 3 апреля на тестах в Бахрейне.

Единоборства Александр Поветкин: «Есть желание дать по морде Уайлдеру» Российский боксер Александр Поветкин заявил, что хотел бы разобраться с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером.

Политика МИД России прокомментировал выборы на Украине Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.

Политика Верховный суд отклонил иск Гудкова против закона об оскорблении власти Верховный суд отклонил иск председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова против закона о неуважении к государству и его авторам — сенатору Андрею Клишасу и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.

Авто Производство минивэнов Ford C-Max и Grand C-Max прекратят в июне Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.

Происшествия При обрушении здания в Саранске погибли два человека Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.