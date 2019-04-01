Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефтиИзвестия 08:09

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
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с чего всё началось
В начале рабочей недели президент Владимир Путин провел встречу
 с главой «Роснефти» Игорем Сечиным — обсуждались как итоги работы компании в 2018 году, так и перспективы развития, причем в первую очередь связанные с судостроением, наращиванием грузопотока на Северном морском пути и с освоением Арктики в целом.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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