Экономика
«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефтиИзвестия 08:09
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
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с чего всё началось
В начале рабочей недели президент Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным — обсуждались как итоги работы компании в 2018 году, так и перспективы развития, причем в первую очередь связанные с судостроением, наращиванием грузопотока на Северном морском пути и с освоением Арктики в целом.Полит.ру06:01
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