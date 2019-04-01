Экономика
«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефтиИзвестия 08:09
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
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Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03
Происшествия
Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7
Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Обновлено в 09:33
Политика
Обнародованы первые результаты выборов президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки
У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Политика
Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине
Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине.
Обновлено в 03:06
Музыка
Подвыпившая МакSим исполнила в караоке песню Юлии Началовой
Обновлено в 09:33
Происшествия
Задержан ректор РГУ имени Есенина
Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Общество
Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио
В Мадриде в возрасте 91 года умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 09:38
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Экономика
Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Музыка
Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
Обновлено в 06:20
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Более 40 детей отравились в детском лагере в Мытищах
Обновлено в 05:16
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Сергей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
В России начался весенний призыв
«Совершенно секретно»: Весенний призыв молодых людей на армейскую срочную службу стартовал в РФ 1 апреля.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Транспорт
ЦОДД рекомендовал водителям отложить поездки на восток Москвы до 22:00
ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) рекомендовал водителям, проживающим в районах, расположенных на востоке Москвы, выезжать после 22:00.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги
Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Путешествия
«Победа» в тестовом режиме запустила продажи турпакетов
Лоукостер "Победа" запускает новый сервис по продаже туристических пакетов в тестовом режиме.
Обновлено в 09:55
Спорт
Адвокат Катерины Кейру: Ивана Новосельцева ждет несколько судов
Обновлено в 10:31
Спорт
Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.
Обновлено в 08:05
Политика
В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными
Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
Обновлено в 10:00
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Важное за сутки
В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы
Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41