Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефтиИзвестия 08:09

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
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Сечин заявил Путину о цели добывать 100 млн т нефти в Арктике к 2030 году

РБК10:21

Сечин доложил Путину, как использовать Северный морской путь

URA.Ru09:45

«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера

Rambler News Service07:37

«Роснефть» к 2030 году намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

ТАСС08:41

«Роснефть» нарастит добычу нефти в Арктике до 100 млн тонн

News.ru08:32

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Известия08:09

«Роснефть» хочет добывать 100 млн тонн на Таймыре

Коммерсантъ09:13
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Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Происшествия

Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7

Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Обновлено в 09:33
Политика

Обнародованы первые результаты выборов президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Политика

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине.
Обновлено в 03:06
Музыка

Подвыпившая МакSим исполнила в караоке песню Юлии Началовой

Обновлено в 09:33
Происшествия

Задержан ректор РГУ имени Есенина

Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Общество

Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

В Мадриде в возрасте 91 года умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 09:38
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Экономика

Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Музыка

Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой

Обновлено в 06:20
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Более 40 детей отравились в детском лагере в Мытищах

Обновлено в 05:16
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Сергей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой дня признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

В России начался весенний призыв

«Совершенно секретно»: Весенний призыв молодых людей на армейскую срочную службу стартовал в РФ 1 апреля.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Транспорт

ЦОДД рекомендовал водителям отложить поездки на восток Москвы до 22:00

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) рекомендовал водителям, проживающим в районах, расположенных на востоке Москвы, выезжать после 22:00.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Путешествия

«Победа» в тестовом режиме запустила продажи турпакетов

Лоукостер "Победа" запускает новый сервис по продаже туристических пакетов в тестовом режиме.
Обновлено в 09:55
Спорт

Адвокат Катерины Кейру: Ивана Новосельцева ждет несколько судов

Обновлено в 10:31
Спорт

Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.
Обновлено в 08:05
Политика

В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными

Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
Обновлено в 10:00
Экономика

С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому

Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
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В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы

Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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