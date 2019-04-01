Экономика
«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефтиИзвестия 08:09
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
Читать в источнике
Оценить
В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объёме будет работать на решение поставленной вами задачи – достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути.
с чего всё началось
1 апреля глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о создании на севере страны арктического кластера месторождений с добычей в 100 млн т нефти к 2030 году.РБК10:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Обновлено в 20:01
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Кино
Скончался российский актер Александр Васильев
Обновлено в 21:14
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы
В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу
В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
«Воронеж» в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом
Россия построит в Крыму современную радиолокационную станцию.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек
Обновлено в 16:31
Политика
На Украине появился первый регион с полностью посчитанными бюллетенями
По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после подсчета 97,38% голосов в первом туре президентских выборов полностью посчитать все бюллетени удалось лишь в Полтавской области.
Обновлено в 20:01
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Экономика
Траты россиян на АЗС за год выросли на 11%, до 715-720 руб за один раз
Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11% — до 715-720 рублей за один раз, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", его текст есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:26
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено в 13:18
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо во время концерта в клубе
Звезду пришлось под руки вести в гримерку. Ольге Бузовой стало плохо после концерта в одном из ночных клубов Подмосковья.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено в 10:27
Космос
Россия запустит первый спутник для Туниса
Обновлено в 13:43
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Общество
Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля
Близнецы будут остры на язык, а Овнов могут направить в командировку. Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам от первой недели апреля.
Обновлено в 01:00
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие
Контрольная проверка войск стартовала в Центральном военном округе
Десять крупных учений с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) пройдет в рамках стартовавшей 1 апреля контрольной проверки войск округа.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты
Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20
Кино
Девушка Джеймса Бонда Таня Мале скончалась на 78-м году жизни
Британская артистка Таня Мале, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, скончалась на 78-м году жизни.
Обновлено в 02:34
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Обновлено в 14:35
Общество
Лос-Анджелес и Сан-Франциско могут ввести плату за въезд в центр
Лос-Анджелес и Сан-Франциско уже проводят исследования на тему взимания платы за въезд в центр.
Обновлено в 20:59
Кино
В фильме про педофилию Майкла Джексона обнаружили противоречия
Обновлено в 08:57