«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефтиИзвестия 08:09

с чего всё началось

В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объёме будет работать на решение поставленной вами задачи – достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

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