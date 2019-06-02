Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в ПулковоКоммерсантъ 09:29

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год. Проект закончат в 2020-2021 годах, инвестиции составят более 3 млрд руб.
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«Роснефть» начала строительство топливо-заправочного комплекса в Пулково

ТАСС07:58

В Пулково появится топливозаправочный комплекс почти за 3 млрд

78.ru08:52

«Роснефть» начала строить заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Gazeta.SPb08:33

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Фонтанка.Ру09:25

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Интерфакс07:58

Беглов заложил первый камень в фундамент нового ТЗК в Пулково

Невские Новости07:47

В Пулково построят новый топливозаправочный комплекс

Петербургский дневник09:27
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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