Экономика
«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в ПулковоКоммерсантъ 09:29
Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год. Проект закончат в 2020-2021 годах, инвестиции составят более 3 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Обновлено в 07:00
Происшествия
15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" - от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Общество
Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ
За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
Обновлено в 08:37
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Происшествия
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине
Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.
Обновлено в 08:00
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
В Харькове снесли бюст маршала Жукова
В Харькове представители проукраински настроенных организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске предпочел попкорн просмотру мультфильма с Дмитрием Шепелевым
Вместе с шестилетним сыном Платоном, который появился на свет от гражданского брака с певицей Жанной Фриске, он сходил в кинотеатр на мультфильм «Аладдин».
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Магазины превращаются в столовые. В Петербурге возрождается формат фабрик-кухонь
В Петербурге первопроходцами формата фабрик-кухонь уже стали премиальные ретейлеры «Азбука вкуса» и «Лэнд», а также «Интерторг» (сети Spar, «Семья»).
Обновлено в 07:33
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Кино
Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»
Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
Обновлено в 06:49
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Общество
Отрезавшую грудь россиянку признали в Испании мужчиной
Обновлено в 09:51
Политика
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Челси» объявил об уходе Кэйхилла
"Челси" на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Гэри Кэйхилла . 33-летний англичанин покинет клуб в статусе свободного агента.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Новой Москве машина врезалась в витрину магазина
Обновлено в 08:47
Общество
Пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день
После оплаты ЖКХ и приобретения лекарств у пенсионера остаётся только 200 рублей на день.
Обновлено в 06:30
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка собрала 2 миллиона фолловеров
Во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала девушка в купальнике, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:31
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия
На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов
Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
«Реал» договорился с «Челси» о покупке футболиста Азара
Футбольный клуб "Реал" договорился о покупке защитника "Челси" Эдена Азара. Об этом сообщает газета Sunday Times.
Обновлено в 09:47
Происшествия
На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна
Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп заявил, что не называл Меган Маркл неприятной
Обновлено в 09:08
Происшествия
Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии
Обновлено вчера в 22:20
Теннис
Федерер обыграл Майера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» Федерер, занимающий 3-е место в рейтинге ATP, одержал победу над 68-й ракеткой мира, Леонардо Майером из Аргентины.
Обновлено в 09:27