Экономика
«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в ПулковоКоммерсантъ 09:29
Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год. Проект закончат в 2020-2021 годах, инвестиции составят более 3 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Обновлено в 04:17
Футбол
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Два истребителя ВВС Сингапура были подняты по тревоге
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолёта авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
В Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошёл взрыв.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире
В городе Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 06:38
Теннис
Федерер обыграл Майера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над аргентинцем Леонардо Майером в матче четвёртого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Обновлено в 10:04
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ
Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Велопарад в Смоленске сняли с высоты птичьего полета
На 6-минутном ролике запечатлен старт велопарада, который прошел сегодня, 2 мая в областном центре.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком
Пассажирский поезд Адлер – Нижневартовск столкнулся с грузовиком, после чего загорелись автомобиль и один из вагонов.
Обновлено вчера в 11:49
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
Обновлено в 08:28
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в ближайшее время может стать новым главным тренером московского "Торпедо".
Обновлено в 10:30
Экономика
Магазины превращаются в столовые. В Петербурге возрождается формат фабрик-кухонь
В Петербурге первопроходцами формата фабрик-кухонь уже стали премиальные ретейлеры «Азбука вкуса» и «Лэнд», а также «Интерторг» (сети Spar, «Семья»).
Обновлено в 07:33
Общество
Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ
За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
Обновлено в 08:37
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика
В Харькове повалили бюст маршала Жукова
В Харькове в воскресенье активисты нескольких националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Обновлено в 09:04
Транспорт
В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы
Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Общество
На следующей неделе в Петербург придет жара под 30 градусов
3 июня ожидается +17 градусов тепла, к выходным температура достигнет почти 30 градусов, ночью также сильно холодать не будет.
Обновлено в 09:44
Политика
МИД ответил на претензии Киева в суде ООН
Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Происшествия
Трактор въехал в толпу журналистов во время гонок в Ростовской области
В воскресенье на дороге Ростов — Таганроге проходят традиционные гонки на тракторах, получившие название «Бизон-Трек-Шоу».
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности
Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В Новой Москве машина врезалась в витрину магазина
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений
Обновлено в 10:23
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Общество
Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле
Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».
Обновлено в 09:42
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео
Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
Обновлено в 10:30