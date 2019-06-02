Экономика
«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублейИнтерфакс вчера в 07:58
Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
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Экономика
ЦБ тестирует верификацию E-mail банковских клиентов
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ с несколькими банками тестирует верификацию электронной почты клиентов.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Общество
Камчатка перешла на цифровое телевещание
Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено вчера в 21:17
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116
Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Джоли показала руки худее, чем у ее 10-летней дочки
Для прогулки с 10-летней дочкой Вивьен Анджелина выбрала пудровый сарафан на тонких бретелях.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Финансы
«Уралкалий» договорился о кредите с траншами $725 млн и 650 млн евро
"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, подписал соглашение с рядом банков о получении пятилетнего кредита траншами в 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро, говорится в сообщении производителя.
Обновлено в 01:58
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Политика
На Украине силовики созвали совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Наука
В Физтехе ученые создали конкурента светодиодным лампочкам
Обновлено в 02:31
Политика
Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией
Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Папа Римский попросил прощения у цыган за многовековую дискриминацию
Папа Римский Франциск в ходе встречи с представителями цыганского сообщества в румынском городе Блаж попросил прощения за многовековую дискриминацию.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Профессор из США напомнил о решающем вкладе СССР в разгром нацистов
Профессор истории из американского колледжа Дикинсона Карл Куалс напомнил о решающей роли Красной Армии в победе на нацизмом во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:29
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Ранее о якобы значительном сокращении Москвой числа военных советников в Венесуэле написала газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 21:15
Игры
Илон Маск: Cuphead скоро портируют на Tesla
Илон Маск уже давно пытается расширить список доступны в Tesla игр, и совсем скоро владельцы электрокаров смогут сыграть в хит 2017 года - хардкорный платформер Cuphead.
Обновлено вчера в 10:33
Хоккей
Илья Ковальчук посоветовал россиянам не пить много пива в отпуске
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук опубликовал фотографию семейного отпуска и пожелал россиянам не пить много пива в отпуске.
Обновлено в 01:15
Общество
ЕГЭ по русскому языку пройдет сегодня в российских школах
27 мая прошли ЕГЭ по литературе и географии, 29 мая завершился первый обязательный экзамен - математика, 31 мая без сбоев проведены история и химия.
Обновлено в 01:52
Футбол
Катерина Новосельцева: Дзюба бился за место в сборной, а мой муж нет
На фоне Дзюбы мой муж за свою карьеру не бился совсем.
Обновлено в 01:44
Игры
Разработан онлайн-тест для определения игровой зависимости
Ученые представили онлайн-тест для определения игровой зависимости.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Рабочий упал в шахту лифта с восьмого этажа и выжил
Рабочий упал в шахту лифта с восьмого этажа на стройке ЖК «Чистое небо». Ему вызвали скорую, на которой он и отправился в больницу.
Обновлено в 02:00