Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в ПулковоКоммерсантъ 09:29

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год. Проект закончат в 2020-2021 годах, инвестиции составят более 3 млрд руб.
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Дрозденко принял участие в торжественной церемонии старта строительства ТЗК Пулково

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В Пулково построят новый топливозаправочный комплекс

Петербургский дневник09:27

В Пулково появится топливозаправочный комплекс почти за 3 млрд

78.ru08:52

«Роснефть» начала строить заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

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«Роснефть» начала строительство топливо-заправочного комплекса в Пулково

ТАСС07:58

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Интерфакс07:58

«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково. Смольный пытается взыскать с инвестора долги по аренде

Фонтанка.Ру09:25
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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