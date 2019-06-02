Экономика
«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в ПулковоКоммерсантъ вчера в 09:29
Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год. Проект закончат в 2020-2021 годах, инвестиции составят более 3 млрд руб.
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Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:51
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.
Обновлено в 03:49
Гаджеты
«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц
Китайская Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд".
Обновлено в 04:00
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Политика
«Транснефть» ожидает поступление чистой нефти в Польшу 8-9 июня
Отгрузка кондиционной нефти в Венгрию и Словакию по магистральному нефтепроводу "Дружба" вошла в штатный режим, поставки чистой нефти в Польшу могут начаться уже 8-9 июня, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.
Обновлено в 03:40
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61
Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель.
Обновлено в 02:04
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Гаджеты
К чему приводит чрезмерное пользование смартфонами
Обновлено вчера в 22:45
Общество
В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов
Как сообщает информационное агентство "АмурМедиа", около 10 человек разместились на скамейках на площади у здания краевого правительства.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
В Судане призвали свергнуть Военный совет
Обновлено в 03:37
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Политика
В Великобритании визит Трампа встретят протестами
Противники президента США Дональда Трампа собираются организовать протесты во время его поездки в Великобританию, пишет Time.
Обновлено в 03:58
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Начать прямые переговоры с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе призвал мэр Харькова Геннадий Кернес на первом съезде созданной им партии "Доверяй делам".
Обновлено в 02:33
Происшествия
Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным
Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Политика
В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов
Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.
Обновлено в 02:29
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Единоборства
Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса
Британец Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить тактике американского боксера мексиканского происхождения Энди Руиса, заявил РИА Новости российский промоутер Владимир Хрюнов.
Обновлено вчера в 07:10
Гаджеты
Производителей гаджетов с eSim обяжут хранить данные на территории РФ
От производителей гаджетов с поддержкой технологии и поставщикам платформ могут потребовать открывать российские представительства, получать соответствующие лицензии и хранить данные на территории страны.
Обновлено в 02:59
Общество
Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Хоккей
Хоккеист Лямин перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 02:29