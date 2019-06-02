Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в ПулковоКоммерсантъ вчера в 09:29

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год. Проект закончат в 2020-2021 годах, инвестиции составят более 3 млрд руб.
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«Роснефть» начала строить в Пулково заправочный комплекс

Neva.Today01:28

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Интерфаксвчера в 07:58

«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково. Смольный пытается взыскать с инвестора долги по аренде

Фонтанка.Рувчера в 09:25

В Пулково появится топливозаправочный комплекс почти за 3 млрд

78.ruвчера в 08:52

«Роснефть» начала строительство топливо-заправочного комплекса в Пулково

ТАССвчера в 07:58

Беглов уверен, что поток туристов увеличится в два раза

Gazeta.SPbвчера в 13:17

Беглов заложил первый камень в фундамент нового ТЗК в Пулково

Невские Новостивчера в 07:47
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
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