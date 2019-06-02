Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в ПулковоКоммерсантъ 09:29

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год. Проект закончат в 2020-2021 годах, инвестиции составят более 3 млрд руб.
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Беглов уверен, что поток туристов увеличится в два раза

Gazeta.SPb13:17

«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково. Смольный пытается взыскать с инвестора долги по аренде

Фонтанка.Ру09:25

«Роснефть» начала строительство топливо-заправочного комплекса в Пулково

ТАСС07:58

В Пулково появится топливозаправочный комплекс почти за 3 млрд

78.ru08:52

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Интерфакс07:58

Беглов заложил первый камень в фундамент нового ТЗК в Пулково

Невские Новости07:47

В Пулково построят новый топливозаправочный комплекс

Петербургский дневник09:27
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Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

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Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности

Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
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Общество

Чиновники готовятся к приему поддержанных «японок». Мало никому не покажется

Новый ГОСТ уже вызвал панику на Дальнем Востоке.
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Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

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Сын Бари Алибасова бросил жену и новорожденную дочь

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Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле

Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле, а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
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Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

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«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего

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В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
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Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом

Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
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Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
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Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
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