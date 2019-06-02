Экономика
«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в ПулковоКоммерсантъ 09:29
Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год. Проект закончат в 2020-2021 годах, инвестиции составят более 3 млрд руб.
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Спорт
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Познер прокомментировал попадание в базу «Миротворца»
Владимир Познер прокомментировал свое попадание в базу украинского сайта "Миротворец".
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону пострадали пятнадцать человек
В ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пострадали 15 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
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Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе
На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
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Происшествия
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В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
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Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, переиграв «Тоттенхэм»
Футбольный клуб «Ливерпуль» уверенно переиграл команду «Тоттенхэм Спур» в финальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:15
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Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»
В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
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Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Театры
Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками
Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.
Обновлено в 10:26
Футбол
Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину
Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
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Общество
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Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
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Шоу-бизнес
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Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.
Обновлено в 10:57
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Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Политика
США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс вышла в свет в нежном розовом платье с глубоким вырезом
Напомним, что в марте этого года стало известно, что голливудская актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей
Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено в 02:43