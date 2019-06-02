Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в ПулковоКоммерсантъ 09:29

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год. Проект закончат в 2020-2021 годах, инвестиции составят более 3 млрд руб.
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Власти Петербурга намерены удвоить туристический поток в город

ТАСС11:17

«Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса в Пулково. Смольный пытается взыскать с инвестора долги по аренде

Фонтанка.Ру09:25

Беглов заложил первый камень в фундамент нового ТЗК в Пулково

Невские Новости07:47

«Роснефть» начала строить заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Gazeta.SPb08:33

«Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Интерфакс07:58

В Пулково появится топливозаправочный комплекс почти за 3 млрд

78.ru08:52

В Пулково построят новый топливозаправочный комплекс

Петербургский дневник09:27
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В Нижнем Тагиле на девочку упал смеситель из окна, ребенок погиб

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