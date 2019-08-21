Экономика
Рекордные дивиденды: «Роснефть» заплатит акционерам ₽162,6 млрдРБК 04:57
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие в размере ₽162,6 млрд рублей — или ₽15,34 на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании. Окончательное решение о размере дивидендов будет принято на голосовании 30 сентября.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
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Компания Huawei сообщила о проведении ежегодной акции в честь начала учебного года.
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В Китае успешно клонировали кота
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Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
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Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
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Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
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