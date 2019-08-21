Совет директоров "Роснефти" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 1 полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на акцию, сообщает компания.

«Роснефть» может выплатить дивиденды в размере 15,34 рубля на акцию

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