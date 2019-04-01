Экономика

«Роснефть» может создать арктический кластерВедомости 12:36

«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера. К 2030 г. он может обеспечить добычу до 100 млн т нефти в год, сообщил в понедельник, 1 апреля, главный исполнительный директор нефтяной компании Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Игорь Сечин
В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объёме будет работать на решение поставленной вами задачи – достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути.
— Игорь СечинАргументы и Факты 14:11
с чего всё началось
В начале рабочей недели президент Владимир Путин провел встречу
 с главой «Роснефти» Игорем Сечиным — обсуждались как итоги работы компании в 2018 году, так и перспективы развития, причем в первую очередь связанные с судостроением, наращиванием грузопотока на Северном морском пути и с освоением Арктики в целом.
Полит.ру06:01

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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