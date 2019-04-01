«Роснефть» может создать арктический кластерВедомости 12:36

с чего всё началось

В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объёме будет работать на решение поставленной вами задачи – достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути.

«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера. К 2030 г. он может обеспечить добычу до 100 млн т нефти в год, сообщил в понедельник, 1 апреля, главный исполнительный директор нефтяной компании Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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