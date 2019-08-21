Совет директоров "Роснефти" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров направить на дивиденды за первое полугодие 2019 года 162,6 млрд рублей, или 15,34 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

«Роснефть» может направить на дивиденды за I полугодие 162,6 млрд рублей

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