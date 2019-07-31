Экономика

«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в ПетербургеРБК вчера в 10:30

«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила
 нефтекомпания.
Коммерсантъвчера в 11:08

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СМИ: структура «Роснефти» полностью приобрела «Петербургскую топливную компанию»

Neva.Todayвчера в 07:12

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На топливном рынке Петербурга и Ленобласти — новый лидер

АБНвчера в 08:17
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Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
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СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

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Обновлено в 00:03
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Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданство

По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Политика

Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Обновлено вчера в 16:33
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Гаджеты

Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник

Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44
Общество

«Росконтроль» назвал лучшие образцы российской колбасы

Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» оценили пять образцов российской колбасы.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия

Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»

Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа из-за его высокого мастерства вести переговоры.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Гаджеты

Наушники Jaybird Vista станут бюджетной альтернативой AirPods

Обновлено вчера в 23:55
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Транспорт

ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами

ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

«Динамо» интересуется нападающим «Интера»

Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие

Минобороны испытало «военный интернет»

Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны.
Обновлено в 02:03
Здоровье

Более 20 тысяч россиян умерли от ВИЧ-инфекции в 2018 году

От ВИЧ-инфекции в прошлом году скончались 20,5 тысяч россиян, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi Cup

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Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Шнуров написал стихотворение про Путина без мата

Обновлено в 00:49
Музыка

Саратовский музыкант обвинил Максима Фадеева в плагиате

Саратовский музыкант Павел Петров, который для многих известен под псевдонимом Pashket V, сделал громкое заявление, вызвавшее широкий общественный резонанс.
Обновлено вчера в 05:53
Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку размера убытков в $5,2 млрд, представленную в гаагский арбитраж «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 02:25
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