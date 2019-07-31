Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в ПетербургеРБК вчера в 10:30
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъвчера в 11:08
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СМИ: структура «Роснефти» полностью приобрела «Петербургскую топливную компанию»
Neva.Todayвчера в 07:12
На топливном рынке Петербурга сменился лидер. «Роснефть» официально подтвердила покупку ПТК
Фонтанка.Рувчера в 10:20
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Общество
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданство
По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Политика
Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири
Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Обновлено вчера в 16:33
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44
Общество
«Росконтроль» назвал лучшие образцы российской колбасы
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» оценили пять образцов российской колбасы.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа из-за его высокого мастерства вести переговоры.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Наушники Jaybird Vista станут бюджетной альтернативой AirPods
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
«Динамо» интересуется нападающим «Интера»
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Минобороны испытало «военный интернет»
Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли от ВИЧ-инфекции в 2018 году
От ВИЧ-инфекции в прошлом году скончались 20,5 тысяч россиян, сообщается в докладе, опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi Cup
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Шнуров написал стихотворение про Путина без мата
Обновлено в 00:49
Музыка
Саратовский музыкант обвинил Максима Фадеева в плагиате
Саратовский музыкант Павел Петров, который для многих известен под псевдонимом Pashket V, сделал громкое заявление, вызвавшее широкий общественный резонанс.
Обновлено вчера в 05:53
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку размера убытков в $5,2 млрд, представленную в гаагский арбитраж «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 02:25