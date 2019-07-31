Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в ПетербургеРБК 10:30
«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъ11:08
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Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Технологии
На Huawei появится российская операционная система
Пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei будет запущен до конца 2019 года, сообщил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.
Обновлено в 11:34
Наука
Врачи впервые отредактировали гены человека для лечения от анемии
Американские врачи провели первые клинические испытания технологии CRISPR для лечения человека от наследственного заболевания – серповидноклеточной анемии.
Обновлено в 09:38
Политика
Генпрокуратура России начинает массовые проверки пенсионных фондов
Генеральная прокуратура России в августе начнет проверять работу практически всех пенсионных фондов в стране.
Обновлено в 05:16
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Обновлено в 10:39
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
Обновлено в 10:01
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено в 08:11
Политика
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Обновлено в 07:33
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол
ЦСКА опроверг интерес к футболисту сборной Украины
ЦСКА опроверг информацию портала Football.ua о переходе в армейский клуб защитника сборной Украины Евгения Хачериди.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Лефортовский суд арестовал мужчину по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко, подозреваемого в госизмене.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В организме Навального не нашли отравляющих веществ
Главврач Алексей Токарев проинформировал, что в биоматериалах пациента не обнаружили веществ, вызывающих отравление.
Обновлено в 08:22
Политика
Путин направил военных тушить пожары в Сибири
Обновлено в 08:42
Политика
Комитет Сената проголосовал за санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока – 2", передает в среду агентство Рейтер.
Обновлено в 11:30
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Политика
МИД России допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» рассудит бригада Еськова
Встречу петербургского «Зенита» и «Краснодара» рассудит бригада московского арбитра Алексея Еськова.
Обновлено в 11:29
Футбол
Медведев: если «Зенит» купит Малкома, его работу могут выставить в Эрмитаже
Если бразильский нападающий Малком перейдет в петербургский "Зенит", работа футболиста, возможно, будет выставлена в Эрмитаже, заявил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.
Обновлено в 09:31
Экономика
Грузинская валюта продолжает рекордно падать
Национальный банк Грузии в среду установил новый обменный курс, согласно которому валюта страны вновь обесценилась, достигла отметки 2,97 за доллар и обновила свой антирекорд падения.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Медики назвали первый признак алкоголизма
Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов.
Обновлено в 03:05
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Общество
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию вопреки запрету
Грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует начать полеты в Белоруссию с перспективой транзитных рейсов через Минск в Москву, сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Игорь Апциаури.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Банк России выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных сил РФ
Банк России 27 ноября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54