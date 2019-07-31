Экономика

«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в ПетербургеРБК 10:30

«В результате сделки по приобретению группы компаний ПТК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС», — заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка «Роснефти» Аврил Конрой.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила
 нефтекомпания.
Коммерсантъ11:08

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«Роснефть» полностью выкупила «Петербургскую топливную компанию»

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На топливном рынке Петербурга и Ленобласти — новый лидер

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«Роснефть» займет почти треть топливного рынка Петербурга

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«Петербургская топливная компания» продала активы «дочке» «Роснефти»

Форпост Северо-Запад08:41

На топливном рынке Петербурга сменился лидер. «Роснефть» официально подтвердила покупку ПТК

Фонтанка.Ру10:20

«Роснефть» заправит Санкт-Петербург

Коммерсантъ11:08
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Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Технологии

На Huawei появится российская операционная система

Пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei будет запущен до конца 2019 года, сообщил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.
Обновлено в 11:34
Наука

Врачи впервые отредактировали гены человека для лечения от анемии

Американские врачи провели первые клинические испытания технологии CRISPR для лечения человека от наследственного заболевания – серповидноклеточной анемии.
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Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Политика

Генпрокуратура России начинает массовые проверки пенсионных фондов

Генеральная прокуратура России в августе начнет проверять работу практически всех пенсионных фондов в стране.
Обновлено в 05:16
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Футбол

Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Обновлено в 10:39
Экономика

В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски

Обновлено в 10:01
Космос

С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено в 08:11
Политика

Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными

Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Обновлено в 07:33
Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол

ЦСКА опроверг интерес к футболисту сборной Украины

ЦСКА опроверг информацию портала Football.ua о переходе в армейский клуб защитника сборной Украины Евгения Хачериди.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Лефортовский суд арестовал мужчину по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко, подозреваемого в госизмене.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В организме Навального не нашли отравляющих веществ

Главврач Алексей Токарев проинформировал, что в биоматериалах пациента не обнаружили веществ, вызывающих отравление.
Обновлено в 08:22
Политика

Путин направил военных тушить пожары в Сибири

Обновлено в 08:42
Политика

Комитет Сената проголосовал за санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока – 2", передает в среду агентство Рейтер.
Обновлено в 11:30
Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Политика

МИД России допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 11:15
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» рассудит бригада Еськова

Встречу петербургского «Зенита» и «Краснодара» рассудит бригада московского арбитра Алексея Еськова.
Обновлено в 11:29
Футбол

Медведев: если «Зенит» купит Малкома, его работу могут выставить в Эрмитаже

Если бразильский нападающий Малком перейдет в петербургский "Зенит", работа футболиста, возможно, будет выставлена в Эрмитаже, заявил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.
Обновлено в 09:31
Экономика

Грузинская валюта продолжает рекордно падать

Национальный банк Грузии в среду установил новый обменный курс, согласно которому валюта страны вновь обесценилась, достигла отметки 2,97 за доллар и обновила свой антирекорд падения.
Обновлено в 09:57
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Медики назвали первый признак алкоголизма

Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов.
Обновлено в 03:05
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Общество

Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию вопреки запрету

Грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует начать полеты в Белоруссию с перспективой транзитных рейсов через Минск в Москву, сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Игорь Апциаури.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Банк России выпустит новые памятные монеты в честь Вооруженных сил РФ

Банк России 27 ноября 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой

Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Музыка

Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате

Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
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