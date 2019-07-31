с чего всё началось

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Технологии На Huawei появится российская операционная система Пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei будет запущен до конца 2019 года, сообщил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.

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Политика Генпрокуратура России начинает массовые проверки пенсионных фондов Генеральная прокуратура России в августе начнет проверять работу практически всех пенсионных фондов в стране.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

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Экономика Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Футбол ЦСКА опроверг интерес к футболисту сборной Украины ЦСКА опроверг информацию портала Football.ua о переходе в армейский клуб защитника сборной Украины Евгения Хачериди.

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Происшествия В организме Навального не нашли отравляющих веществ Главврач Алексей Токарев проинформировал, что в биоматериалах пациента не обнаружили веществ, вызывающих отравление.

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