Экономика
«Роснефть» купила Петербургскую топливную компаниюКоммерсантъ вчера в 10:16
НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъвчера в 11:08
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На топливном рынке Петербурга сменился лидер. «Роснефть» официально подтвердила покупку ПТК
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СМИ: структура «Роснефти» полностью приобрела «Петербургскую топливную компанию»
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