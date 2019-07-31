с чего всё началось

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Футбол Маринато Гилерме: я отвечаю за свои слова – в «Спартак» не перейду Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о выгодном предложении "Спартака", завершении карьеры в Черкизово и русском блюде, без которого не обходится ни один завтрак для натурализованного бразильца.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Политика Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17 Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.

Общество Названа лучшая «Русская» колбаса На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Политика Сенатор США заявила об ошибочности санкций против главы МИД Ирана Старший демократ юридического комитета Сената Конгресса Дайэнн Файнстайн дала комментарий в связи с решением США о введении санкций в отношении главы иранского МИДа Джавада Зарифа.

Финансы Банки разработали новые продукты для предпенсионеров Банки начали привлекать новый сегмент клиентов — предпенсионеров, — специальными условиями обслуживания, чтобы мотивировать их на перевод к ним пенсий, сообщает "Коммерсант".

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Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Финансы Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет.

Музыка В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток» В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.

Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Происшествия Конфликт со стрельбой произошел на Ленинградском проспекте в Москве Конфликт с применением стрельбы произошел на Ленинградском проспекте в столице.

Политика Как московские СМИ «засветили» список мэрии на выборах в Мосгордуму Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса.

Общество Российским магазинам грозят штрафы за неправильную выкладку молока Роспотребнадзор хочет штрафовать торговые сети за неправильную выкладку молока.

Происшествия В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.

Армия и оружие Минобороны России испытало интернет для военных Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.

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