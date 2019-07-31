Экономика
«Роснефть» купила Петербургскую топливную компаниюКоммерсантъ 10:16
НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъ11:08
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году
Обновлено в 19:53
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Политика
Лондон выделил дополнительно $2,6 миллиарда для подготовки к Brexit
Правительство Великобритании выделило дополнительные $2,6 миллиарда для подготовки королевства к процедуре выхода из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:53
Авто
Renault озвучил стоимость Megane RS Trophy-R
Даже без каких-либо дополнительных опций, французский рекордсмен Megane RS Trophy-R от Renault стоит безумно дорого: автопроизводитель объявил стартовую цену в 51 140 фунтов стерлингов (почти 4 млн рублей) в Великобритании.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 06:08
Наука
Открыт белок, который поможет лучше убивать раковые клетки
Третичная структура белка PLK1 /©Wikimedia Commons Авторы работы считают, что идентификация новой роли, которую играет PLK1, может помочь клиницистам разработать методы лечения рака, которые лучше нацелены на быстрорастущие клетки.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Пхеньян прокомментировал свои ракетные испытания
В ходе недавних ракетных испытаний (31 июля) было проведено тестирование разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы, сообщает 1 августа Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 19:28
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.
Обновлено в 10:39
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
Общество
Леонардо Ди Каприо прокомментировал пожары в Сибири
Активный защитник окружающей среды, популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram пост, посвященный лесным пожарам, в том числе и в Сибири.
Обновлено в 11:36
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 15:44
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Кино
Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере
Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами
Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Наука
Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
Обновлено 29 июля в 08:27
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Трамп заявил о планах по сокращению оборонного бюджета США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем планирует обязательно сокращать оборонный бюджет страны.
Обновлено в 01:10
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено в 19:09