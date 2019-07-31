с чего всё началось

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

Политика Лондон выделил дополнительно $2,6 миллиарда для подготовки к Brexit Правительство Великобритании выделило дополнительные $2,6 миллиарда для подготовки королевства к процедуре выхода из состава Евросоюза.

Авто Renault озвучил стоимость Megane RS Trophy-R Даже без каких-либо дополнительных опций, французский рекордсмен Megane RS Trophy-R от Renault стоит безумно дорого: автопроизводитель объявил стартовую цену в 51 140 фунтов стерлингов (почти 4 млн рублей) в Великобритании.

Происшествия В Татарстане предотвратили теракт ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.

Наука Открыт белок, который поможет лучше убивать раковые клетки Третичная структура белка PLK1 /©Wikimedia Commons Авторы работы считают, что идентификация новой роли, которую играет PLK1, может помочь клиницистам разработать методы лечения рака, которые лучше нацелены на быстрорастущие клетки.

Армия и оружие Пхеньян прокомментировал свои ракетные испытания В ходе недавних ракетных испытаний (31 июля) было проведено тестирование разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы, сообщает 1 августа Центральное телеграфное агентство Кореи.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Путешествия Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.

Политика Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.

Общество Леонардо Ди Каприо прокомментировал пожары в Сибири Активный защитник окружающей среды, популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram пост, посвященный лесным пожарам, в том числе и в Сибири.

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Музыка В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток» По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Кино Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».

Происшествия В Бельгии изымают из продажи куриные яйца с опасными токсинами Новый скандал с выявлением токсичных веществ в куриных яйцах разгорается в Бельгии, из продажи в крупнейших торговых сетях изымают продукцию, которая реализовывалась как экологическая чистая, работа одной из ферм приостановлена.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Футбол ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Гаджеты Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Армия и оружие Трамп заявил о планах по сокращению оборонного бюджета США Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем планирует обязательно сокращать оборонный бюджет страны.