с чего всё началось

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК.

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Гаджеты Ассортимент Antec пополнили блоки питания NeoECO Gold и NeoECO Classic Компания Antec объявила о выпуске двух новых серий блоков питания: NeoECO Gold и NeoECO Classic.

Политика Грызлов отметил снижение числа обстрелов в Донбассе Режим тишины на востоке Украины в основном соблюдается с 21 июля, существенно снизилось количество обстрелов, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

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Гаджеты Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.

Политика Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2» Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.

Энергетика «Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой» "Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".

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Авто Suzuki назвала стоимость нового Jimny Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.

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Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Происшествия В Татарстане предотвратили теракт ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.

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Происшествия Специалисты не нашли отравляющих веществ в организме Навального Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.