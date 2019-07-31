Экономика

«Роснефть» купила Петербургскую топливную компаниюКоммерсантъ 10:16

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила
 нефтекомпания.
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