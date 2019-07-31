Экономика
«Роснефть» купила Петербургскую топливную компаниюКоммерсантъ 10:16
НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъ11:08
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 642 млн рублей
Сегодня набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить с рынка 12 млн акций компании по 53,5 рубля за штуку.
Обновлено в 12:36
Политика
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit
Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено в 20:52
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Космос
В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО
Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
К южному побережью Китая приближается тропический шторм
Обновлено вчера в 20:15
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено в 23:22
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Политика
Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:40
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:35
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено в 23:05
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Экономика
Какие законодательные изменения ждут москвичей в августе
Начиная с 1 августа 2019 года в силу вступит ряд изменений, внесенных в законодательство, которые важны для многих жителей столицы.
Обновлено в 07:19
Транспорт
Дивизия камер ГИБДД рассекречена
ГИБДД России запустила новый интерактивный сервис, опубликовав на сайте карту с дорожными камерами.
Обновлено в 15:24
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Обновлено 29 июля в 03:45
Футбол
«МЮ» заплатит «Монако» 10 миллионов евро за 16-летнего футболиста
"Манчестер Юнайтед" договорился с "Монако" о переходе 16-летнего полузащитника Ганнибала Межбри, сообщает RMC.
Обновлено в 14:13
Политика
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено в 13:37
Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:06
Путешествия
Россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции
Обновлено в 18:34
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Экономика
Aston Martin опустился на новое дно
Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin.
Обновлено в 22:33
Происшествия
Хакеры снова атаковали МИД Чехии
Хакеры атаковали компьютерную сеть министерства иностранных дел Чехии и взломали почтовые ящики сотрудников ведомства, однако им не удалось получить доступ к государственным тайнам.
Обновлено в 22:49
Футбол
Цорн прокомментировал трансферы «Спартака»
Обновлено в 13:12