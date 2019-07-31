с чего всё началось

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК.

Общество Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель ВМС США В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.

Экономика Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 642 млн рублей Сегодня набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить с рынка 12 млн акций компании по 53,5 рубля за штуку.

Политика Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Космос В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Политика Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.

Политика Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы» Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.

Происшествия Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.

Финансы Украинская гривна рекордно подорожала Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.

Экономика Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.

Экономика Какие законодательные изменения ждут москвичей в августе Начиная с 1 августа 2019 года в силу вступит ряд изменений, внесенных в законодательство, которые важны для многих жителей столицы.

Транспорт Дивизия камер ГИБДД рассекречена ГИБДД России запустила новый интерактивный сервис, опубликовав на сайте карту с дорожными камерами.

Политика Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.

Космос Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Происшествия В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».

Экономика Aston Martin опустился на новое дно Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin.