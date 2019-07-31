с чего всё началось

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК.

Происшествия Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.

Футбол Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив» Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».

Общество Средний результат ЕГЭ при поступлении в МГИМО превысил 96 баллов Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе - 84 балла.

Происшествия Российский альпинист погиб в горах Таджикистана Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, удостоенный звания "Снежный барс", Василий Дроздов погиб в горах Таджикистана.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Армия и оружие В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.

Армия и оружие В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях Предполагается, что киберсолдаты «вступят в информационную войну в соцсетях», где будут «воздействовать на общественное мнение и поведение противников Соединенного Королевства».

Политика Посольство Ватикана опровергло слухи о визите Папы Римского в Россию Ранее генсек Конференции католических епископов России (ККЕР) Игорь Ковалевский призывал оставаться реалистами в том, что касается возможности приезда Папы Римского, так как по-прежнему есть много препятствий в межхристианском диалоге.

Хоккей Овечкин не исключил, что завершит спортивную карьеру в 2021 году Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин не исключил того, что по окончании сезона-2020/21 завершит спортивную карьеру.

Экономика «Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Общество Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Армия и оружие Российские контрактники получат надбавку к жалованию Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.

Происшествия Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.

Политика Глава МИД Ирана объяснил причину введения против него санкций США Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на сообщения о введении против него американских санкций.

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Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.