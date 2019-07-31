Экономика
«Роснефть» купила Петербургскую топливную компаниюКоммерсантъ вчера в 10:16
НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК). Это позволит «Роснефти» занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба НК.
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с чего всё началось
Структура «Роснефти», «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке Петербургской топливной компании, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым, сообщила нефтекомпания.Коммерсантъвчера в 11:08
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На топливном рынке Петербурга сменился лидер. «Роснефть» официально подтвердила покупку ПТК
Фонтанка.Рувчера в 10:20
«Петербургская топливная компания» продала активы «дочке» «Роснефти»
Форпост Северо-Западвчера в 08:41
СМИ: структура «Роснефти» полностью приобрела «Петербургскую топливную компанию»
Neva.Todayвчера в 07:12
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Происшествия
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Футбол
Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»
Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 06:56
Общество
Средний результат ЕГЭ при поступлении в МГИМО превысил 96 баллов
Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе - 84 балла.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, удостоенный звания "Снежный барс", Василий Дроздов погиб в горах Таджикистана.
Обновлено в 07:02
Политика
Медведев прибыл в Южно-Сахалинск
Обновлено в 06:38
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
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Обновлено вчера в 07:59
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов
Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях
Предполагается, что киберсолдаты «вступят в информационную войну в соцсетях», где будут «воздействовать на общественное мнение и поведение противников Соединенного Королевства».
Обновлено в 08:16
Политика
Посольство Ватикана опровергло слухи о визите Папы Римского в Россию
Ранее генсек Конференции католических епископов России (ККЕР) Игорь Ковалевский призывал оставаться реалистами в том, что касается возможности приезда Папы Римского, так как по-прежнему есть много препятствий в межхристианском диалоге.
Обновлено в 07:32
Хоккей
Овечкин не исключил, что завершит спортивную карьеру в 2021 году
Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин не исключил того, что по окончании сезона-2020/21 завершит спортивную карьеру.
Обновлено в 08:05
Экономика
«Роскосмос» планирует в 2019 году увеличить консолидированную прибыль
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 08:00
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Российские контрактники получат надбавку к жалованию
Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Политика
Глава МИД Ирана объяснил причину введения против него санкций США
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на сообщения о введении против него американских санкций.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал, чего боится перед боем с Порье
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями перед боем с американцем Дастином Порье.
Обновлено в 08:10
Политика
МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
Обновлено в 08:36
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Происшествия
На Украине разбили памятники погибшим в Донбассе военным
В городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины неизвестные вандалы повредили памятники военнослужащим, погибшим в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
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Пока Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева наслаждаются медовым месяцем, бывшая жена режиссера — Надежда Михалкова отдыхает с детьми в Испании.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе
В связи с началом ремонтных работ в Театре на Малой Бронной в начале января будущего года труппа переедет во Дворец на Яузе, сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра Константина Богомолова.
Обновлено в 07:49