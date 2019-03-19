Роснефть и Нефтегазхолдинг думают об СП на ТаймыреАК&М 05:29

«Роснефть» и НГХ думают об СП на Таймыре «Роснефть» собирается наращивать присутствие в Арктике рядом с Пайяхским месторождением «Нефтегазхолдинга» (НГХ) экс-главы компании Эдуарда Худайнатова.

с чего всё началось

Роснефть и Нефтегазхолдинг (НГХ) думают об СП на Таймыре. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Глава Роснефти Игорь Сечин попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поручить Минприроды разыграть на конкурсе в 2019 году лицензию на Западно-Иркинский участок на Таймыре.

Роснефть и Нефтегазхолдинг думают об СП на Таймыре

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