Энергетика
Сечин назвал объем инвестиций «Роснефти» в Петербург и областьРБК 04:36
«Роснефть» в прошлом году инвестировала в экономику Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5,8 млрд руб. Об этом сказал в своем докладе глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, сообщает корреспондент РБК.
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Происшествия
Эксперт оценил проникновение похитителей в РКК «Энергия»
После сообщений в СМИ в госкорпорации Роскосмос подтвердили информацию о том, что неизвестные люди незаконно проникли на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве.
Обновлено в 13:22
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Происшествия
ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Политика
Си Цзиньпин заявил, что дорожит дружбой с Владимиром Путиным
Обновлено в 12:03
Музыка
Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе «Пуля дура»
Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе "Пуля дура" В определенный момент герой и героиня остаются наедине.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Посольство Армении отреагировало на убийство спецназовца ГРУ
Армянское посольство в Москве готово оказать содействие следственным органам по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который погиб, защищая человека в массовой драке.
Обновлено в 13:17
Транспорт
В Шереметьево пообещали устранить задержки выдачи багажа до июля
Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево сообщила, что задержки с выдачей багажа пассажиров будут устранены к концу июня.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми
Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Обновлено 02 июня в 10:30
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Шоу-бизнес
Панайотов просит не говорить о Началовой
«Если бы Юля знала о том, что происходит, она бы просто поржала», — считает близкий друг покойной артистки Александр Панайотов.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Футбол
Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»
Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Происшествия
На Савушкина забил пятиметровый фонтан горячей воды
Пятиметровый фонтан забил из-под земли на парковке торгового центра «Меркурий», что на углу улиц Савушкина и Туристской, около шести часов вечера.
Обновлено в 13:01
Наука
Ученые прогнозируют глобальное потепление «по худшему сценарию»
Согласно материалам доклада, глобальное потепление является "экзистенциальной угрозой для человеческой цивилизации".
Обновлено в 08:17
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 900 Lada Xray
Обновлено в 12:46
Футбол
Семак вошёл в список самых знаменитых жителей Петербурга
Обновлено в 12:15
Хоккей
Тарасенко прокомментировал победный матч с «Бостоном»
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко оценил игру своего клуба в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Транспорт
Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить
Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Здоровье
Жизнь после инфаркта: как восстановиться после удара
Страхи У человека после инфаркта может появиться острый страх смерти, боязнь того, что инфаркт снова повторится.
Обновлено в 12:47
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30