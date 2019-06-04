Энергетика

Сечин назвал объем инвестиций «Роснефти» в Петербург и областьРБК 04:36

«Роснефть» в прошлом году инвестировала в экономику Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5,8 млрд руб. Об этом сказал в своем докладе глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, сообщает корреспондент РБК.
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«Роснефть» поставила целью рост добычи углеводородов до 330 млн тонн н.э

Газета.Ru10:00

«Роснефть» планирует в 2019 году провести геологоразведочные работы в Иракском Курдистане

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Сечин назвал ожидания по добыче нефти в Венесуэле

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Сечин не ждёт падения добычи на проектах «Роснефти» в Венесуэле

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«Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в год

Вести.Финанс06:52

«Роснефть» увеличила добычу нефти в Венесуэле в 2018 году на 7%

Rambler News Service06:05

Сечин оценил перспективы добычи нефти в Венесуэле

REGNUM07:52
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Происшествия

Эксперт оценил проникновение похитителей в РКК «Энергия»

После сообщений в СМИ в госкорпорации Роскосмос подтвердили информацию о том, что неизвестные люди незаконно проникли на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве.
Обновлено в 13:22
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Происшествия

ГП потребовала удалить ряд фейков о взрывах в Дзержинске в соцсетях

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации несколько сообщений в соцсетях о ЧП на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, ссылки на эти сообщения должны быть незамедлительно удалены, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 13:07
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Политика

Си Цзиньпин заявил, что дорожит дружбой с Владимиром Путиным

Обновлено в 12:03
Политика

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Обновлено в 11:04
Музыка

Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе «Пуля дура»

Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе "Пуля дура" В определенный момент герой и героиня остаются наедине.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Посольство Армении отреагировало на убийство спецназовца ГРУ

Армянское посольство в Москве готово оказать содействие следственным органам по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который погиб, защищая человека в массовой драке.
Обновлено в 13:17
Транспорт

В Шереметьево пообещали устранить задержки выдачи багажа до июля

Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево сообщила, что задержки с выдачей багажа пассажиров будут устранены к концу июня.
Обновлено вчера в 13:59
Общество

В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Обновлено 02 июня в 10:30
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Теннис

Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем

Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Панайотов просит не говорить о Началовой

«Если бы Юля знала о том, что происходит, она бы просто поржала», — считает близкий друг покойной артистки Александр Панайотов.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Обновлено в 09:32
Футбол

Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»

Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Происшествия

На Савушкина забил пятиметровый фонтан горячей воды

Пятиметровый фонтан забил из-под земли на парковке торгового центра «Меркурий», что на углу улиц Савушкина и Туристской, около шести часов вечера.
Обновлено в 13:01
Наука

Ученые прогнозируют глобальное потепление «по худшему сценарию»

Согласно материалам доклада, глобальное потепление является "экзистенциальной угрозой для человеческой цивилизации".
Обновлено в 08:17
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 900 Lada Xray

Обновлено в 12:46
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Семак вошёл в список самых знаменитых жителей Петербурга

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Тарасенко прокомментировал победный матч с «Бостоном»

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко оценил игру своего клуба в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Транспорт

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Здоровье

Жизнь после инфаркта: как восстановиться после удара

Страхи У человека после инфаркта может появиться острый страх смерти, боязнь того, что инфаркт снова повторится.
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Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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