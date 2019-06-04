Энергетика
Сечин не ждёт падения добычи на проектах «Роснефти» в ВенесуэлеNews.ru 06:12
Падения добычи нефти в 2019 году на совместных проектах «Роснефти» с PDVSA в Венесуэле не будет. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин. Мы не ожидаем значительного снижения добычи в 2019 году на совместных проектах с PDVSA.
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