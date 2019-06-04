Энергетика

Сечин не ждёт падения добычи на проектах «Роснефти» в ВенесуэлеNews.ru 06:12

Падения добычи нефти в 2019 году на совместных проектах «Роснефти» с PDVSA в Венесуэле не будет. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин. Мы не ожидаем значительного снижения добычи в 2019 году на совместных проектах с PDVSA.
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«Роснефть» увеличила добычу нефти в Венесуэле в 2018 году на 7%

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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
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Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
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В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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